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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Ailelerden görüntü

Cumhuriyet Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Bayraklardan görüntü
-Slogandan görüntü
-Süleyman Aydın açıklaması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, Cumhuriyet Bayramı'nın 97’nci yılını kutladı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 423 gününde devam ederken aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Aileler adına konuşma yapan Süleyman Aydın, Türk ulusunun en büyük kazanımı olan cumhuriyetin 97’nci yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aydın, “Biz evlat nöbeti tutan anneler ve babalar olarak bütün Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.

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