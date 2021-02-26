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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutladı

Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutladı

Ailelerin pasta başında beklemesi

Şehit Doğum Günü Terör Örgütü Teröristler Irak 

-Pastadan görüntü
-Celil Begdaş konuşması
-Süleyman Aydın konuşması
-Fatma Akkuş konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR -TEMİZ GÖRÜNTÜ) DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 543 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kaldıkları çadırda kutladı. Aileler, üzerinde, 'Nice mutlu yıllara Sayın Cumhurbaşkanımız' yazdıkları pastayı kesmeden Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklara gönderdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 543 gündür evlat nöbetinde olan aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kaldıkları çadırda üzerinde, ‘Nice mutlu yıllara Sayın Cumhurbaşkanımız’ yazdıkları pasta ile kutladı. Kutlama sırasında açıklama yapan ailelerden Celil Begdaş, "Bugün Cumhurbaşkanımızın 67’nci doğum günü. Cumhurbaşkanımız ailelerin her zaman yanında oldu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Nice yıllara diyorum" dedi.
"Devletimiz dağda, bizlerde burada büyük bir mücadele veriyoruz" Ailelerden Süleyman Aydın da Cumhurbaşkanından her zaman razı olduklarını belirterek, "Eylemimiz ilk gününde beri bizleri yalnız bırakmayan ve çocuklarımızın geri gelmesi için büyük bir mücadele veren Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Bizler de burada bulunan evlat nöbetindeki anne ile babalar olarak Cumhurbaşkanımıza bu pastayı yaptık. Nice yaşlara diyoruz ve Allah Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyetinin başından eksik etmesin diyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızdan çok razıyız Allah da onu başımızdan eksik etmesin. Bu pastayı da şehitlerimiz olduğundan dolayı kutlama yapmadığımızdan kaynaklı Cumhurbaşkanımızın adına Diyarbakır’da Çocuk Esirge Kurumundaki çocuklara göndereceğiz. Allah razı olsun devletimizden ve bizlerde onlardan büyük güç alıyoruz. Devletimiz dağda teröristlerle mücadele veriyor, bizlerde burada terörist yandaşlarıyla büyük bir mücadele veriyoruz. Bizler sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz ve HDP ile PKK’dan korkmuyoruz. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar ve çocuklarımızı da almadan buradan hiçbir yere gitmiyoruz" diye konuştu.
Ailelerden Fatma Akkuş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladıklarını ifade ederek nice yıllar diledi. Yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan pasta, Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklara gönderildi.
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