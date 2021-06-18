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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Çadırdan görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Ailelerden görüntü
-Fotoğraflardan görüntü
-Fatma akkuş röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 655’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlılık vurgusu yaptı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 655’inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi.

Akkuş, “2 yıla yakındır biz HDP’nin kapısında oturuyoruz, gece gündüz demeden evdeki işleri bırakıp çocuklarımızdan uzak kızımı arıyorum. Yeter artık bütün dünya bizi görsün, bu acıyı artık çekecek durumda değiliz. Elinizi çekin artık bu çocukların üzerinde yeter artık 6 yıl askerlik nerede görülmüş. Çok istiyorsanız onları geri gönderin kendi çocuklarınızı gönderin, kendiniz için değil Amerika için yaptırıyorsunuz. Kızım senin senden haberin yok, kaçın gelin teslim olun. Devletimiz güçlü bir devlet ceza vermiyor anne kucağına getiriyor” dedi.

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