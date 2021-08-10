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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Evlat Nöbeti Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü Asker 

-Ayten Elhaman konuşması

( DİYARBAKIR )- Ailelerin direnişi sürüyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 708’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 707’inci gününde de devam ediyor. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini aktardı. “Ben oğlumun öldüğüne inanmıyorum, almadan gitmem” 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, “4 yıldır evladıma hasretim. HDP almış götürüp PKK’ya vermiş, PKK ise Amerika askeri yapıp dağlarda süründürüyorlar. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. PKK’lılar kendi sayfalarında oğlunuz öldü gitmeyin çadıra diye yayınlamışlar. Ben oğlumun öldüğüne inanmıyorum, almadan da buradan asla gitmem. Oğluma da çağrım kaçıp bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum” dedi.
(SI-AKK-Y)
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