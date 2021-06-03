Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor

-Celil Begdaş konuşması

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( DİYARBAKIR )- Acılı baba Celil Begdaş: "Oğlumun montu ve kimliği HDP il binasından çıktı" DİYARBAKIR



- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin evlat nöbeti eylemi HDP İl Binası önünde devam ederken evlat nöbetindeki baba Celil Bagdeş,” Oğlumun montu ve kimliği HDP il binasından çıktı. Ben oğlumu bekliyorum. Gelinceye kadar da bekleyeceğim" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 640'ıncı gününde sürüyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayısta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16) için eylemini 640 gündür kararlı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.



Oğlunun dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutan baba Begdaş, "HDP’liler kepenk kapatıp gitti buradan. Suçlu oldukları için kaçtılar. Oğlumun montu ve kimliği hepsi bu HDP il binasından çıktı. Ben oğlumu bekliyorum. Gelinceye kadar da bekleyeceğim. Bütün anne ve babalar olarak buradayız evlatlarımız gelinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz. Oğlum yeter artık, fırsat bulursan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Annen hasta, küçük kardeşin Muhammed hasta seni bekliyoruz oğlum. Ben biliyorum seni kandırdıklarını bir fırsatını bulursan kaç gel teslim ol. Sen gelinceye kadarda ben buradan kalkmayacağım" diye konuştu.

(SI-YRT

