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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

Çadırdan görüntü

Köy Muhtarı Cenaze Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Nurettin Ödümlü röportaj
-Fotolardan görüntü
-Ailelerden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 567’nci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 567 gündür sürüyor. Çocuğu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, evladına seslenerek teslim olmasını istedi. Ödümlü, "Benim evladımı kandırarak dağa götürdüler, ben korucu, köy muhtarı ve devletçi olduğum için beni seçtiler. HDP’nin dini ve imanı yoktur, bunlar sadece Ermeni tarafını tutuyorlar. Milleti Nevruz'a çağırıyorlar, barış günü diyorlar ama savaş günü bugün. 8 ile 30 yaş arasındaki gençleri kaçırıp dağda ya asker korucu öldür ya da öl diyorlar. Ölen çocukların cenazelerini bile vermiyorlar, bu nasıl barış, böyle barış mı olur? Allah onlarında başına getirsin, buradaki anne ve babalara yazık günah değil mi? Bunlar ölmeyecek mi, öbür dünya sonsuz bunlar bilmiyorlar. Yusuf oğlum gel, bak gelenler geldi, askere bile gitmeden ailelerine teslim edildi. Böyle bir devlet var mı dünyada" dedi.
(MB-YRT-
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