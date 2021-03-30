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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Abdullah Demir konuşması
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 575’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 575’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (26) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, tek isteklerinin evlatları olduğunu ve bunun için eylemi sürdürdüklerini söyledi.

HDP’nin olmaması durumunda PKK’nın da olmayacağını aktaran baba Demir, "Tek isteğimiz çocuklarımızdır. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Allah’ın izniyle de bu zafer bizim olacaktır. Oğluma da teslim olmasını istiyorum" dedi.

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