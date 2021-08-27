Evlat nöbetindeki aileler Başkan Beyoğlu’nu yapacakları eyleme davet etti

-Hüseyin Beyoğlu konuşması

-Ayşegül Biçer konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR )- Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu:- ”Terör örgütüne başkaldıran annelerin direnişi zaferi getirecek” DİYARBAKIR



- HDP Diyarbakır il binası önünde yaptıkları eylemle dağa kaçırılan çocuklarını terör örgütü PKK’dan isteyen aileler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ederek 3 Eylül Cuma günü yapacakları eyleme davet etti. Başkan Beyoğlu, ”Dünya mazlumlarının sığınacağı tek liman olan bir devletimiz ve güçlü bir liderimiz var. PKK terörüne başkaldıran annelerin direnişi barışı getirecektir” dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 725 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek, 3 Eylül’deki eylemlerinin 2’nci yıllarının bitmesi nedeniyle kendilerine destek verilmesi için davet etti. Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 725 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret etti. Aileleri odasının kapısında karşılayan Başkan Beyoğlu, bir süre ailelerle görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. “Barışı sizler getireceksiniz” PKK’nın bölge halkını ve çocukları uzun yıllar istismar ettiğini belirten Başkan Beyoğlu, ”Okul sıralarında olması gereken, ailelerin yanında olması gereken ve en önemlisi ülkemizin geleceğinde rol oynaması gereken çocuklar PKK tarafından istismar edilerek kaçırıldı. Sizler buna başkaldırdınız. Direnişiniz sayesinde örgütte büyük çözülme oldu, şimdiye kadar 32 çocuk örgütten kaçarak ailelerine kavuştu. İnşallah diğer çocuklar da bu yanlış yoldan kurtulacak. Devletimiz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan her bakımdan sizlerin yanındadır. Bizler de sizlerin haklı mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye, her hangi bir devlet değildir. Dünya mazlumlarının ana vatanı, umudu ve sığınacağı tek limandır. Direnişiz hepimize güç veriyor. Barışı sizler getireceksiniz. Son çocuk ailesine kavuşana kadar desteğimiz devam edecektir” dedi.

“PKK’ya ‘yeter diyoruz, edi bese’ diyoruz” Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun haklı mücadelelerine tam destek vermenin yanı sıra ilçenin her karışını hizmetle buluşturarak yıllarca istismar ve ihmal edilen Bağlar’ı hizmetlerle anılır hale getirdiğini söyledi.



3 Eylül Cuma günü yapacakları yürüyüşe Beyoğlu’nu davet etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Biçer, ”Başkanımız ilk günden beri yanımızda. Her konuda destek oluyor. Bizleri ve Bağlar halkını sahipleniyor. Sokak sokak ve cadde cadde gezerek insanları dinliyor, sorunları çözüyor ve her tarafa hizmet yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül Cuma günü yapacağımız yürüyüşe davet ettik. PKK’ya ‘yeter diyoruz, edi bese’ diyoruz“ diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bir süre ailelerle görüştükten sonra aileleri uğurladı.

