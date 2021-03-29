Evlat nöbetindeki aileler Bakan Soylu’ya taziyelerini iletti

-Ailelerden Süleyman Aydın açıklaması

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( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, dayısı Selami Reis'in (78), korona virüs tedavisi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybetmesi nedeni ile başsağlığı dileklerinde bulundu. Aileler, ''Bakanımızın acısı bizim acımızdır" dedi.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 574 gündür evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, dayısı Selami Reis'in vefat etmesi nedeni ile taziye dileklerinde bulundu. Aileler adına açıklama yapan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, ''Bakanımızın dayısının vefat haberini aldık. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Çok üzüldük. Bakanımız eylemin ilk gününden bugüne bizleri hiç yalnız bırakmadı. Bakanımızın acısı bizim acımızdır. Bizler sonuna kadar Bakanımızın yanındayız, kendisine tekrardan başsağlığı diliyoruz'' diye konuştu.

Aileler açıklamanın ardından hep birlikte dua okudu. (SI-YRT-



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