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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler 543 gündür çocuklarını HDP ve PKK'dan istiyor

Evlat nöbetindeki aileler 543 gündür çocuklarını HDP ve PKK'dan istiyor

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Nadire Çakan konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 543’üncü gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 543’üncü gününe girdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed için 543 gündür evlat nöbetinde olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Nadire Çakan, oğlunu HDP ve PKK’lılar tarafından zorla dağa kaçırıldığını ifade ederek evladını HDP’den istediğini söyledi.

Oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu belirten anne Çakan, oğlunun bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini vurgulayarak, evladı gelinceye kadar da nöbette olacağını aktardı.
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