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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki acılı baba Turan: 'Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum, kızımı HDP kaçırdı'

Evlat nöbetindeki acılı baba Turan: 'Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum, kızımı HDP kaçırdı'

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çadırdan görüntü
-Nazmi Turan röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki acılı baba Turan: "Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum, kızımı HDP kaçırdı" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 582'nci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 582'nci gününde de devam ediyor. Hakkari’de 8 yıl önce 15 yaşında iken dağa kaçırılan kızı Kadriye için Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan baba Nazmi Turan, evladına seslenerek geri dönmesi çağrısında bulundu. Turan, "8 yıldır kızımdan haber alamadım, sağ mı ölü mü bilmiyorum. Benim kızımı HDP ve PKK kaçırdı. Sonuna kadar buradayız, evladımız gelmeden bu çadırı terk etmeyeceğiz. Kızım eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol, bizim devletimiz güçlü, gel bize katıl. Bizim kızımızı götürüp dağlarda mahkum ettiler, kızımı çok özledim, kardeşleri her gün ağlıyor" dedi.
(MB-YRT-Y)
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