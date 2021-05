Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Kimsenin çocuklarını yetim, hiçbir genci dul bırakmaya hakkınız yok. Hakkımı helal etmiyorum”

-Ailelerin çocuklarının fotoğraflarından görüntü

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 626’ıncı gününde de devam etti. Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz, “Yemin içerim bunların tek amacı, HDP’nin tek amacı şu cennet vatanı Suriye yapmak. Irak yapmak. Suriye’nin durumu ortada. Irak’ın durumu ortada” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde de sürüyor. 2018 yılında Diyarbakır’dan Mersin’e gezmeye gideceğini söyleyen ve 25 yaşında iken kaybolan Ensari Karaşan'ın (28) ablası Hayriye Akyüz, kardeşine kavuşmak için HDP il binası önünde 626’ıncı günde kardeşine dönme çağrısında bulundu. Abla Akyüz, seni 9 ay karnında taşıyan anneyi hiç mi düşünmüyorsun? Vallahi sen düşünmüyorsan vicdansızsın, merhametsizsin diyerek sitemde bulunarak, dönmesini istedi. Kardeşimin arkadaş çevresini araştırdığını belirten abla Akyüz, kardeşinin etrafındakilerinin hepsinin örgütle bağlantılı kişiler olduğunu ileri sürdü. Dışarıdan da duyumlar aldığını söyleyen abla Akyüz, “Yüzde yüz emin oldum ondan sonra geldim. Hiçbir iletişim kuramadık. Kardeşimde hiçbir şekilde bize ulaşmadı zaten. Kardeşime bir çağrım vardır. Bugün bülbül olsam tıkanacağım bir yerde. Her şeyi dile getiremiyorum. Bir biz biliyoruz. Bir Allah biliyor çektiklerimizi. Gece uykusu bize haram olmuş. Gece uykusu bize yok. Yememizden, içmemizden bir şey anlamıyoruz. Sabaha kadar düşünüyorum. Diyorum, bir kere bile olsa kardeşimin rüyasına girebilsem. Ondan sonra ona çektiklerimizi bir anlatsaydım. Annem hasta, çok hasta. Gelip oturacak bir durumda değil. Ben buradan kardeşime çağrı yapıyorum. Ne olursa olsun. Kardeşim dön eve. Annen çok hasta. Kapımız sonuna kadar sana açık. Kimsenin canına kıyma. Allah’ın verdiği canı Allah alsın” dedi.

“Bu beden de can olduğu müddetçe ben bu mücadeleye devam edeceğim” HDP’nin oyununa gelmeyin diyen abla Akyüz, sözlerine şöyle devam etti: “PKK’nın oyununa gelmeyin. Yemin içerim bunların tek amacı, HDP’nin tek amacı şu cennet vatanı Suriye yapmak. Irak yapmak. Suriye’nin durumu ortada. Irak’ın durumu ortada. Onların tek bir amacı var; kanmayın onlara. Yazık günah sizlere. Allah’ın verdiği canı Allah alsın. Kimsenin canına kıymayın. Hiçbir hakkınız yok kardeşim. Ben buradan kalkmayacağım. Bu beden de can olduğu müddetçe ben bu mücadeleye devam edeceğim. Sizin kimsenin çocuklarını yetim bırakmaya hakkınız yok. Hiçbir genci dul bırakmaya hakkınız yok. Örgüt öyle bir örgüt ki, HDP, öyle bir parti ki o kadar annenin bedduasını alıyor. O kadar annenin ahını alıyor. O kadar çoluk çocuğun ahını alıyor. Onların kendine faydası yok. Size mi faydası olacak. Seni 9 ay karnında taşıyan anneyi hiç mi düşünmüyorsun? Vallahi sen düşünmüyorsan vicdansızsın, merhametsizsin. Şimdiye kadar dilim dönmüyordu. Ben bir kelime söyleyemiyordum. Ama söylüyorum kardeşim. Beni görüyorsan, duyuyorsan, sesime ses olmuyorsan hakkımı sana helal etmiyorum. Ablayım, ama biliyorsun anneyim. İki cihanda nasıl elim HDP, PKK’nın yakasında olacaksa, o şekil senin de yakanda olacak. Kardeşim, hakkımı helal etmiyorum.” (RK-