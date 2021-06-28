Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbeti tutan anne Çiftçi'den PKK'ya lanet

Evlat nöbeti tutan anne Çiftçi'den PKK'ya lanet

Ailelerden görüntü

Şehit Oturma Eylemi Terör Örgütü Evlat Acısı Asker 

-Fotoğraflardan görüntü
-Necibe Çiftçi röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Necibe Çiftçi: “Kardeşini aramaya çıktı infaz ettiler” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 665’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 665'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Çiftçi, “Benim bir evladım 2015’te HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü. 2017’de diğer oğlum Sami Çiftçi kardeşinin peşinden onu ararken bir gece bir grup PKK bizim evi sarıp oğlumu bir ahıra götürerek elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Ben burada iki evlat acısı çekiyorum Allah HDP ve PKK’yı kahrı perişan etsin. Bana 2 evlat acısı çektirdiler, Allah’ta onlara çektirsin. Rojat oğlum anneni görüp ve duyuyorsan gel askere teslim ol ceza yok, sizi korkutuyorlar yeter artık senin kardeşini de PKK öldürdü. Mağarada kalma oğlum, gel kardeşinin yetimlerine bak. İnşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle gelip teslim olacaksın” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement