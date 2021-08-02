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( DİYARBAKIR )- Evlat hasreti çeken baba Demir: “30 evlat ailesine teslim edildi sizi kandırmasınlar cezaevi yok” DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 700. gününde. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 700. gününde de sürüyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladını almadan eyleme son vermeyeceğini belirtti.

Demir, “Biz eylemimize çocuklarımızı bu zalimlerin elinden almayana kadar burayı terk etmiyoruz. Allah’a şükürler olsun 30 tane çocuğumuz geldi, büyük bir sevinç oldu. oğlum kaç gel teslim ol, sizi kandırıyorlar Türkiye’ye dönerseniz cezaevinde çürürsünüz diyorlar hiçbir ceza yok, 30 çocuk geldi anne ve babaya teslim edildi. Biz evlatlarımızı almadan bu kapıdan gitmiyoruz” dedi.

(MB-

