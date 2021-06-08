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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Evlat hasreti çeken anne: “Oğlumu kaçırıp sattılar”

Evlat hasreti çeken anne: “Oğlumu kaçırıp sattılar”

Çadırdan görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Ailelerden görüntü
-Nadire Çakan röportaj
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 645’inci gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 645’inci gününde de sürerken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed için 645 gündür evlat nöbetinde olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Nadire Çakan, oğlunu HDP ve PKK’lıların para karşılığı satıldığını tarafından ifade ederek evladını HDP’den istediğini söyledi.

Oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu belirten anne Çakan, “Oğlumu HDP satıp götürdü, okul okuyordu okuldan alıp götürdüler. Ben oğlumu aradım bulamadım, 15 yaşında iken götürdüler, 10 yıl etti oğlumdan haber alamadım. Tek kaldım oğlum gel, HDP fakirlerin çocuğunu satıp gönderdi, neden kendi çocuklarını göndermedi. Oğlumu istiyorum nasıl götürdülerse öylede getirsinler” dedi.
(MB-AKK-Y)
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