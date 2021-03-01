Evinin önündeki sokağa deprem sigortası yaptırdı

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( İZMİR - DRONE)- İzmir’de deprem sigortalı sokak- Tapusunu aldığı yolun istimlak edilmesini istemiyor İZMİR



- Yaklaşık 2,5 yıl önce girdiği bir tartışma sonucunda evinin yanındaki yolunda kendisine ait olduğunu öğrenen Mahmut Limnili, arsasına tel çekerek yolu ulaşıma kapattı. Tapusunu aldığı yolun kayıtlarda “kagir ev” olarak geçmesi nedeniyle Limnili, yolun deprem sigortasını da yaptırdı. Yaklaşık 2,5 yıl önce komşuları ile yaşadığı bir tartışma sonucunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuran Mahmut Limnili (58), ekiplerin incelemesinden sonra yolun kendisine ait olduğunu öğrendi. Bu durum üzerine, dedesinden kalan arsanın tapusunu alarak yolu çitle çevirerek ulaşıma kapattı. Aradan geçen 2,5 yılın ardından, komşularının imza toplaması sonucunda Foça Kaymakamlığı aldığı karar ile yolu tekrardan ulaşıma açtı. Bu karar üzerine iptal davası açan Limnili, yaklaşık bir ay önce davayı kazanarak yolu tekrardan ulaşıma kapattı. Sahip olduğu arsanın istimlak edilmesini kesinlikle istemediğini belirten Limnili, “Zaten benim bu arsamı kamulaştıracak kurum Foça Belediyesi olur ve burası yol için kullanılır. Halihazırda zaten bu sokağın yolu da olduğu için istimlak lüks olur” dedi.

“Arsamın zilyetliğini belediyeden de kurtardım” Dedesinin yıllar önce mübadele ile Limni Adasından gelerek o tarihlerde üzerinde ev olan bu arsayı aldığını belirten Limnili, “Aradan yıllar geçmiş tabi babam burada doğmuş, ben burada doğmuşum ve bizim arsamızdan patika bir yol geçmiş. Bu yol sonra parke taşı ile döşenmiş ve bizim olduğu unutulmuş. Mahalleli alternatif bir yol olmasına rağmen arsamın tekrardan yol olması için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası sonucunda Foça Kaymakamlığı, bu arsanın zilyetliğini 3091 Sayılı Kanuna tabi olarak Foça Belediyesine verdi ve ‘bu arsanın hak sahibi sizsiniz’ dedi belediyeye. Çözüm olarak ise dava açmam ve hakkımı savunmam gerekiyordu. Açtığım dava yaklaşık 1 ay önce sonuçlandı ve dava sonucunda haklı bulundum ve arsamın zilyetliğini belediyeden de kurtarmış oldum” diyerek vermiş olduğu mücadeleyi anlattı. “Arsamın tapusunu alırken deprem sigortası yaptırdım” Kesinlikle arsasının istimlak yolu ile elinden alınmamasını istediğini belirten Limnili, “Arsamın tapusunda zaten ‘kagir ev’ yazmakta. Bunu resmi kurumlara belirttiğimde ise bana ‘bu durumu ispatlarsan evi tekrardan yapabilirsin’ dediler. Bende bu durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirdim ve arsanın 1955 yılının hava fotoğraflarını istedim. Kendilerine teşekkür ediyorum hemen bu durumla ilgilendiler. Şimdi ben bu belgeleri kullanarak tapuda göründüğü gibi dedemden kalan evi yeniden yükselteceğim. Hatta şunu da eklemek isterim ki ben arsamın tapusunu alırken tapuda görünen kagir evin zorunlu deprem sigortasını da yaptırdım. Yani bina olmayan arsanın deprem sigortasını yaptırdım. Hatta deprem sigortalı yol olarak da ünlendi arsam” diye konuştu.

Hak sahibi olduğu arsasından vazgeçmeyeceğini söyleyen Limnili, “Ben yolu arsa yapmadım, onlar arsayı yol yaptılar. Yıllardır belediye arsamızı boş gördüğü için yol olarak kullandı. Zaten arsanın yol gözükmesi için tapuda da yol olması lazımdır. Ama tapuda da göründüğü gibi bu arsa benimdir” ifadelerini kullandı. Limnili, vatandaşların sokağa girip mağdur olmamaları için ise kendi hazırladığı "Mahmut Çıkmazı" yazan tabelayı sokağı çevirdiği çite astı. (HP-AG-NT-Y)



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