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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor

Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor

Yumurta taşırken görüntü

Yumurta Kazancı Tavuk Çiftliği 

-yumurta satarken görüntüler
-detaylar
-melek Akoğlu ile röp

( NİĞDE ) - NİĞDE

- 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Melek Akoğlu, devletten aldığı destek ile kurduğu tavuk çiftliğinden elde ettiği yumurtaları satarak evinin geçimini sağlıyor. Günlük 20 koli çift sarılı yumurta üretimi yapan örnek kadın Akoğlu, Dikilitaş köyünden 1 saat yol gelerek esnaflara ve devlet dairelerine yumurta satıyor. Hedefinin kendi başına bir iş sahibi olmak olduğunu onunda gerçekleştirdiğini belirten Melek Akoğlu: “İşimden çok memnunum bir kısmını yemine ayırıyoruz. Bir kısmı harçlığımıza yetiyor. Çoluğumuza çocuğumuza evimizin geçimine yetiyor. Hedefim 450 tavuk daha alıp çiftçiliği genişletmek. Daha önce tarlalara gidiyordum ırgat olarak çalışıyordum. Onunla geçimimizi sağlayamadık. Böyle işlere isteğim vardı. Kendi işimi kurdum. Hedefim kendi başıma bir iş kendi başıma geçimimi sağlamak. Günlük kazancım 300 lira ile 500 arası değişiyor" dedi.
Kadınlara seslenen, "Başaramayacağı hiçbir iş yoktur" diye seslenen Akoğlu, "Devlet dairelerine, esnaflara her gün taze yumurta getirip satıyorum. Bütün kadınlara önerin herkesin kendi işini kurması. Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur” şeklinde konuştu.
(YE-AÖ-
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