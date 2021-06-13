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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Evinin bodrumunda kuyu kazarken göçükte kaldı

Evinin bodrumunda kuyu kazarken göçükte kaldı

Ekiplerin göçükteki çalışması

Polis Hastane Toprak Kayması 

-Göçük oluşan evin dışından görüntü
-Yılmaz T.'nin konuşması
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da evinin bodrumunu kazdıktan sonra göçük altında kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra yıkılacak evinin bodrumunu kazarak tahtaları çıkarmaya çalışan Yılmaz T. (55), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, bacağı göçüğün altında kalan yaralıyı çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Ekipler evde başka çökme ihtimaline karşı hassas bir şekilde hareket ederek yaralıyı çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yılmaz T.’nin oğlu İhsan T., buranın önceden su kuyusu olarak kazıldığını belirterek, "Biz de binaları müteahhide verdikten sonra kapatarak iptal ettik. Kuyu vurdurmayacaktık yani. O da tahtaları toplamak için oraya inmiş. Biz zaten bahçedeydik, sesleri duyduk içeri girdik. Göçük olmuş” dedi.

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