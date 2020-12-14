Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı apartman detay

İntihar Polis Karya Sağlık Personeli Trol 

-Cenaze aracı detay
-foto

( SAKARYA )- 2 çocuk babası sağlık personelinin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinden bir süre önce ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık personeli, evinin banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci’den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci’den haber alamayan kişiler durumu, ekiplere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci’nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci’nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci’nin cansız bedeni polis ve savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement