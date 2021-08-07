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Evinin balkonunu temizlerken 5’inci kattan düşen genç yaralandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evinin balkonunu temizlerken 5’inci kattan düşen genç yaralandı

Evinin balkonunu temizlerken 5’inci kattan düşen genç yaralandı

-Yaralı gencin itfaiye aracılığıyla bulunduğu yerden alınırken çekilen genel ve detay görüntüler

Polis İtfaiye Aracı Altın Gesi Sağlık Ekipleri 

--Yaralı gencin ambulansa bindirilirken çekilen genel ve detay görüntüleri
--Yaralı şahsın düştüğü binanın dışardan çekilen görüntüsü

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da bir binanın 5’inci katında bulunan evinin balkonunu temizlemek isteyen kişi bir anda dengesini kaybedince yan tarafta bulunan 2 katlı binanın üstüne düşerek yaralandı. Olay, saat 16.00 sularında Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Bir binanın 5’inci katında bulunan evinin balkonunu temizlemek isteyen Ferhat Çapar (34) isimli vatandaş bir anda dengesini kaybederek yan tarafta bulunan 2 katlı bir binanın üstüne düşerek yaralandı. Ferhat Çapar’ın düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Ferhat Çapar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Iğdır Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınan Çapar, sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ambulansa bindirildi. İlk müdahalede ciddi bir şeyi olmadığı anlaşılan Çapar, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (SA-
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