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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evinin bahçesinden kaçırılan can yoldaşına kavuştu

Evinin bahçesinden kaçırılan can yoldaşına kavuştu

Zeytin eve getirilirken detay

Köpek 

-Sahibiyle kavuşmasından detay
-detay

( ESKİŞEHİR )- Bahçeden kaçırılan 'Zeytin' yuvasına kavuştu ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir evin bahçesinden kaçırılan “Zeytin” isimli köpek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Olay, Şeker mahallesinde gerçekleşti. Atiye B. isimli vatandaş 155 Polis İmdat hattını arayarak, “Zeytin” isimli köpeğinin evinin bahçesinden çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri “Zeytin”in bulunması için çalışma başlattı. Ekipleri Yeşiltepe mahallesinde bulunan bir ikamete düzenlediği operasyonda “Zeytin”i buldu. Olayın şüphelisi Alper A. gözaltına alınırken, Zeytin ise sahibine teslim edildi. Zeytin’in sahibine teslim edilme anları görüntülenirken, Atiye B.’nin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Atiye B. evine dönen can yoldaşıyla hasret giderdi.
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