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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bıçakla direndi

Evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bıçakla direndi

Bıçak ve engelli aracı ile ekiplere direnmesi

İtfaiye Aracı Kamera Polis Ekipleri Yangına Müdahale Tekerlekli Sandalye 

-Yanan evden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden detaylar

( BURSA )- Engelli aracı ve elindeki bıçakla itfaiye ekiplerini mahalleye sokmadı BURSA

- Bursa’da borçları sebebiyle bunalıma girerek evini ateşe veren engelli şahıs, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağı ile direndi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, polisler tarafından oyalanarak elindeki bıçağı alınan ve engelli aracı itfaiye aracının önünden çekilen şahıs gözaltına alındı. Olay, Yıldırım'a bağlı Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, borçları yüzünden bunalıma giren beden engelli 38 yaşındaki Nihat Ö., sinir krizi geçirip, evini ateşe verdi. Daha sonra sokağa çıkan Nihat Ö., eline aldığı ekmek bıçağı ile mahalle sakinlerine tepki göstermeye başladı.
Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için sokağa girmek istedi, ancak bu sırada tekerlekli sandalyesi ile itfaiye aracının önüne geçen Nihat Ö., elindeki ekmek bıçağı ile itfaiye ekiplerine geçit vermedi. İtfaiye ekiplerinin ikna çabalarına kulak asmayan Nihat Ö., ‘’Benim zaten hayatım bitmiş, ev yansa ne olur’’ dedi.
Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, Nihat Ö.’yü oyalamaya çalıştı. Diğer ekipler ise Nihat Ö.’nün engelli aracını iterek, itfaiyenin önünü açtı. Sokağa giren ekipler yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hâle gelirken Nihat Ö. gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu anlar kameralar tarafından görüntülendi. (BÖ-MŞ)
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