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- Evini uyuşturucu serasına dönüştürmüş
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Evini uyuşturucu serasına dönüştürmüş

- Evini uyuşturucu serasına dönüştürmüş

polis kamerasından evde yetiştirilen uyuşturucu maddeler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

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- Tekirdağ’da evinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüphelinin evine polis baskın düzenledi.
Baskında plastik kutular ile yoğurt kovalarında yetiştirilen kenevir bitkilerine el konuldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Tekirdağ’ın Ergne ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan arama neticesinde saksılara ve plastik kutular ile yoğurt kovalarına ekilmiş vaziyette yaklaşık 10 ila 25 cm boylarında 45 kök Hint keneviri bitkisi, kurutulmuş vaziyette 25 gram Hint keneviri bitkisi, bitki yetiştirmede kullanılan 2 adet üzerinde 19 ampul bulunan kablolar, 1 adet vantilatör ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri ev sahibi şüpheliyi de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (SŞ-
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