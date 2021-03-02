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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Evini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdü

Evini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdü

evde ele geçirilen imalathane

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin İmalathane 

-şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanan S.G. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakoluna bağlı ekipler, Sarılar Mahallesinde S.G.’nin ikametine operasyon düzenledi.
Uyuşturucu imalathanesi haline getirilen evde yapılan aramada 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 7 adet 40-50 cm uzunluğunda kenevir bitkisi, 75 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kubar esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. (AK-
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