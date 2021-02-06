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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evini silah üretim imalathanesine çevirmiş

Evini silah üretim imalathanesine çevirmiş

Yakalanan silah ve teçhizatların emniyette sergilendiği görüntüler

( HATAY )- İmalathaneye çevrilen eve yapılan baskında çok sayıda silah, silah parçası ve mermi ele geçirildi HATAY

Silah Satışı Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Polis Ekipleri İstihbarat 


- Hatay’da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında ikametin silah üretim atölyesine çevrildiği ortaya çıktı. Atölyede çok sayıda silah, silah parçası ve mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince koordineli olarak silah kaçakçılığı, silah ticareti, imalatı ve mermi ticaretine yönelik yapılan araştırma ve yakalama çalışmalarında M.D. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda evde silah üretim amacıyla kullanılan imalathane kurulduğu tespit edildi.Yapılan aramada, 16 adet kurusu sıkıdan çevrilmeye hazır tabanca, 4 adet tüfek, silah satışından elde edildiği değerlendirilen 156 bin 800 lira para, 25 adet av tüfeği namlusu, 1 adet tabanca kalıbı, 51 adet tabanca sürgüsü, 65 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca namlusu, 32 adet kesilmiş kurusu tabanca namlusu, 184 adet mermi, 600 adet kuru sıkı mermisi, 150 adet bilye şeklinde kurşun, 1 adet dijital ölçü aleti, 33 adet çeşitli tabanca parçası, 1 adet torna, 1 adet fireze tezgahı, toplam bin 150 adet mermi çekirdeği ve boş kovan, 2 adet spiral, 1 adet matkap, 1 adet taşlama makinası, 1 adet pres makinası, 1 adet kompresör makinası ele geçirildi. Olayla ilgili M.D isimli şahıs gözaltına alındı.
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