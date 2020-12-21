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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

- Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

Montaj tünelde

Sahte İçki Akalan İmalathane Harekete Geç Irak 

-ALKOL ŞİŞELERİ
-Ele geçirilen makaronlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da yaşadığı ikametinde sahte içki üreten şahsa polis tarafından baskın düzenlendi.
Baskında içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken bir kişi yakalandı. Kartal’da Yunus Mahallesinde Kemal A., isimli bir şahsın ikametinde sahte içki ürettiği bilgisinin edinilmesi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. 20 Aralık günü şahsın evine polis tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda 101 litre etil alkol, 19 adet 0.5 litrelik şişelerde 9.5 litre alkol, 12 adet karton kutu içerisinde 2 bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli Kemal A. ise yakalandı. Hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan Kemal A., isimli şahıs daha sonra serbest bırakıldı. (CGK-
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