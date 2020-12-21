- Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

-ALKOL ŞİŞELERİ

-Ele geçirilen makaronlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal’da yaşadığı ikametinde sahte içki üreten şahsa polis tarafından baskın düzenlendi.

Baskında içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken bir kişi yakalandı. Kartal’da Yunus Mahallesinde Kemal A., isimli bir şahsın ikametinde sahte içki ürettiği bilgisinin edinilmesi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. 20 Aralık günü şahsın evine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 101 litre etil alkol, 19 adet 0.5 litrelik şişelerde 9.5 litre alkol, 12 adet karton kutu içerisinde 2 bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli Kemal A. ise yakalandı. Hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan Kemal A., isimli şahıs daha sonra serbest bırakıldı. (CGK-



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