- Evini hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan hit keneviri bitkisini yetişitirmek için seraya çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Çankaya ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda; 14 kök hink keneviri, 115 gram kurutulmuş hint keneviri, 26 adet hint keneviri fidesi, çeşitli iklimlendirme ve elektronik malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı. (ALİ-

