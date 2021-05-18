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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Evini benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı

Evini benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Polis Polis Merkezi Nadan Mahkeme Kararı Benzin 


- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi benzin döküp yakan zanlı tutuklandı. Olay, dün Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Gülistan Y. ile boşanma aşamasına olan 3 çocuk babası Murat Y., dün akşam saatlerinde kimsenin olmadığı evde benzin dökerek yangın çıkardı. Eşinin mahkeme kararı ile satışını durdurduğu evi ateşe veren Murat Y., alevlerin yükselmesi üzerine koşarak bölgeden uzaklaştı. Çıkan yangında elektriklerin kesildiği binadan korku içinde çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evini yakan Murat Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Murat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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