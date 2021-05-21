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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Evine polis gibi gelip 2.5 saat işkence yaptılar

Evine polis gibi gelip 2.5 saat işkence yaptılar

Olayın olduğu evin dış görüntüsü

Polis Aracı Hastane Polis Memuru Hayvancılık Saldırı 

-Yaralının görüntüsü
-Yaralı Abdullah Uzun ile röpotaj
-Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü yazısı
-Yakalanan Abdullah Uzun'un bacanağı Murat Usta'nın polis aracından inmesi
-Polisin yanında kelepçeli olarak yürümesi
-Sağlık kontrolü için hastaneye gidişi
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmesi
-Polis aracının ilçe emniyete gidişi

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da polis yeleği giyip evine gelenlerin saldırısına uğrayarak 2.5 saat işkence gören şahıs hastanelik oldu. Polis olayla ilgili 3 kardeşi gözaltına alırken, 1 kişi ise aranıyor. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Abdullah Uzun'un evine gelen ve üzerlerinde polis yeleği bulunan şahıslar evin kapısını açtırıp içeri girerek 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik ettiler. Saldırganların çıplak görüntüsünü çekip bir boş senet ile bir de 85 bin liralık senet imzalattığı Abdullah Uzun kanlar içinde kaldı. Serbest bırakılınca korkusundan Samsun merkezdeki hastanelere gidemeyen Uzun Asarcık ilçesine giderek burada Asarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan ve sol kolu kırılan Abdullah Uzun polise şikayette bulundu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdullah Uzun'un bacanağı olan M.U. ve kardeşi A.U. ile M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer kardeş F.U.'nun ise firarda olduğu öğrenildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Abdullah Uzun, " Evde tek başıma oturuyordum. Kapı vurdu baktım 2 tane polis memuru. Kapıyı açtım biri odun, biri jop çıkardı. Odun ile direk suratıma vurdu, yıktı beni. Jop olan sürekli koluma vurdu kolum kırılana kadar. Ondan sonra beni etkisiz hale getirdiler. Ellerime plastik kelepçe taktılar arkamdan. Ağzıma bant çektiler bağırıyordum. Odanın içinde iki kardeş sürekli dövdüler beni. Üçüncü kardeş de geldi. 3 kardeş sürekli bana işkence çektirdi. 2.5 saat boyunca işkenceye maruz kaldım evde. Sonra bir kişi daha geldi eve. 2 tane senet aldılar benden. Benim evdeki avcı bıçağını alıp 'Kulağını keserek' diye dehdit ettiler. Komple soyup 4 tane çıplak resmimi çektiler. Bir tanede de konuşmalı videomu çektiler. 'Bunları internete atarız' dediler. 85 bin liralık senet imzalattılar. Bir seneti de açık senet olarak aldılar. Biri bacanağım olur ikisi de kardeşi. Polis yeleği giyen bacağımın kardeşlerini daha önce tanımadığım için polis zannedip kapıyı açtım. Eşim kardeşine kredi çekmişti. Her ay bu kredinin parasını geri bin lira olarak alıyordu. Bu parayı geri vermek istemediler. Bacanağımın abilerini tanımıyordum. Onları polis yeleğiyle o gün gördüm evde. Bana 2.5 saat boyunca işkence yaptılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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