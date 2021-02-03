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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evine girdiği ev sahibini bıçakla tehdit edip gasp eden hırsız yakayı ele verdi

Evine girdiği ev sahibini bıçakla tehdit edip gasp eden hırsız yakayı ele verdi

Şüpheli şahsın olay sonra kaçış güzergahında alınan görüntü

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--Şüpheli şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra kaçışı
--Şüpheli şahsın olay günü sabah saatlerinde aynı kıyafetle oturduğu binadan çıkış görüntüsü
--Adliyeye çıkış sevk görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde banyodan çıkan bir kadın hırsızlık için evine giren kişiyle karşılaştı. Vatandaşın, bıçak zoruyla ziynet eşyalarını çalan hırsız polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Olay 22.01.2021 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, S.Y.,(54) adlı kadın banyoda olduğu esnada kapı zilinin çaldığını duydu ve bakmayarak duş almaya devam etti. Daha sonra evinin penceresine vurulduğunu duydu ve yine bakmadı. S.Y., banyodan çıktığı zaman mutfak penceresinin bir cisimle açıldığını fark etti. Kadın ise durumdan şüphelenerek tekrar salona yöneldiği zaman ise kendini bıçakla bekleyen bir kişiyle karşılaştı. Hırsız, kadından bıçakla tehdit ederek parasını istedi. Kadın ise parasının olmadığını söyledi.

Hırsız, kadından kulağındaki küpeleri ve parmağındaki yüzükleri istedi. Hırsız, kadından küpeyi ve parmağındaki yüzüğü de alarak olay yerinden kaçtı. S.Y., daha sonra polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra odaları kontrol eden kadın yatak odasındaki yüzüğünün de olmadığını fark etti. Olay yerine gelen ekipler, S.Y.,’nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. S.Y., polislere hırsızın eşkalini vererek robot resmini çizdirdi. Polis ekipleri S.Y.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda şüpheli hakkında çalışmalar başlattı. Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli şahsın olay sonrası kaçış görüntülerini alarak emniyet arşivlerini taradı. Uzun süren çalışmalar neticesinde şüphelinin çok sayıda evden hırsızlık suçundan kaydı olan F.U. olduğunu tespit eti. Şüpheli F.U., 9 gün sonra Ankara’nın Sincan ilçesinde bir arkadaşının evinde kıskıvrak yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliye’ye sevk edilen F.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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