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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evine dönmek için ayrıldığı tarlasında yangın çıktı

Evine dönmek için ayrıldığı tarlasında yangın çıktı

Anız yangınından görüntü

Yangın Altın Anız Yangını Trol 

-Fotoğraflardan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çivril ilçesinde saman paketlerini yükleyerek evine giden çiftçinin tarlasında anız yangını çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevleri itfaiye ekipleri söndürürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın, Çivril ilçesi Menteşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasından bulunan saman paketlerini yükleyen çiftçi, havanın kararmasıyla birlikte evine döndü. Çiftçinin evinin dönmesinin ardından tarladan biranda alevler yükselmeye başladı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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