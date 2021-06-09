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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

Evine balkondan girmeye çalışan kadın beton zemine düştü

- ZEHRA K.'YE SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİ

İlk Müdahale Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Rtürk 

-- ZEHRA K.'NİN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ
-- ZEHRA K.'NİN DÜŞTÜĞÜ YER
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, anahtarını unuttuğu için varilin üzerine koyduğu merdivenle balkondan evine girmek isterken 1’inci kattan beton zemine düşen kadın yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal mahallesi Ertürk sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan 2 çocuk annesi Zehra K. (40) isimli kadın evinden çıktıktan sonra geri döndüğünde anahtarı yanına almadığını farketti. Zehra K. evine balkondan girebilmek için varilin üzerine merdiven koyarak balkon demirlerine tutundu. Genç kadın tutunduğu demirin kopması üzerine beton zemine düşerek kafasını yere vurdu. Zehra K.’nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Zehra K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (FC-RFK-
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