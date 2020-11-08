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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

Evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

Gözaltına alınan şahsın polislerin yanında yürümesi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Kurusıkı Tabanca 

-Adliyeye girişi
-Adliye dış görüntü
-Emniyet dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucu ve tarihi eser ile silahın fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişinin iki ayrı ikametine operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirdi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S.'nin iki ayrı ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 76 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 TL para, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tarihi sikke ve 1 adet insan kafası figürlü tarihi heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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