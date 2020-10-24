Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Evinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Evinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Yaralının ambulans içerisindeki görüntüsü

Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Saldırı 

-Evden genel görüntü
-Polis araçlarından görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler
-Olay yerinden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi bir ikamete baskın düzenleyip ev içerisinde oturan 18 yaşındaki genci tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Doğan K., evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen kişi Doğan K.’nın evine zorla girdikten sonra tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Doğan K’nın, göğsüne, koluna ve bacağına isabet etti. Ağır yaralanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı