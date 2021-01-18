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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Evinde silahla oynarken kendisini vurdu

- Evinde silahla oynarken kendisini vurdu

Şahsın ambulansa kaldırılması

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Şahsın annesi ile sarılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de bir şahıs babasından kalan ruhsatsız tabanca ile kendisini vurdu. Bilinmeyen bir sebeple ateş alan silah şahsın karnından yaralanmasına sebep oldu. Olay, Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katında meydana geldi. İddialara göre Halil İbrahim Öz babasından kalan ruhsatsız bir tabanca ile oynuyordu. Silah bir anda ateşlenince Halil İbrahim Öz karnından yaralandı. Ablası silah sesini duyunca hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen sağlık ekinin ilk müdahalesi sonrası yaralanan Halil İbrahim Öz Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Oğlunu yaralı halde ambulansa bindirildiğini gören anne fenalık geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise ilk incelemelerinde silahın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (OFY -EG-
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