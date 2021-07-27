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Evinde satışa hazır uyuşturucu ele geçen kadın tutuklandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Evinde satışa hazır uyuşturucu ele geçen kadın tutuklandı

Evinde satışa hazır uyuşturucu ele geçen kadın tutuklandı

Tutuklanan kadının adliyeden çıkışı

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Gözaltı Genç Kadın 

-Polis aracına binmesi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucu paketleri ve paranın fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisinin evine yaptığı baskında paketler halinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçen genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0,01 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli S.S. adlı kadının evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 38,02 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 11 paket halinde toplam 3,77 gram metamfetamin maddesi ve 7 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 80 TL paraya da el konuldu. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.S. adlı kadın bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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