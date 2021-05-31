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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Evde saksılara ekilmiş kenevir

Asad Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Kenevirin koparılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Merkez ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı. Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Serinyol Mahallesi'nde bulunan M.A. isimli şahısın, evinde yasadışı kenevir ekimi bilgisi aldı. KOM Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi ile birlikte "Öğle" isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de kullanıldığı arama sonucunda boyları 40 santimetre ile 2 metre arasında değişen 11 kök kenevir bitkisi ile 3.145 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
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