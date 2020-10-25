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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Evinde kanlar içinde baygın bulunan yaşlı adam hastanede yaşamını yitirdi

Evinde kanlar içinde baygın bulunan yaşlı adam hastanede yaşamını yitirdi

evin dıştan görünümü

Hastane Bild Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-evin içerisinden kısa detay
-yaşlı adamın hastaneye sedyede giriş

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da evinde kanlar içerisinde baygın vaziyette bulunarak hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki Kazım Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, akşamdan öğle saatlerine kadar babasından haber alamayan Sarılar Yukarı Camii İmam-Hatibi Cemil Aksoy, babasının Sarılar Mahallesi 1053 sokak no:5 adresinde bulunan evine geldi. Zile basmasına rağmen kapı açılmayınca kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açtığında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Babası yerde kanlar içerisinde baygın vaziyette yatarken, evin mutfak ve odalarının dağınık olduğu ve kan izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine Sarılar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, 84 yaşındaki Kazım Aksoy, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun bir çok yerinde kırıklar olduğu belirlenen Kazım Aksoy, Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri Kazım Aksoy’un tek başına yaşadığı ve kanlar içerisinde baygın vaziyette bulunduğu evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda eve birilerinin girdiğine dair kapı ve pencerelerde zorlama gibi hiçbir ize rastlanılmadığı bildirilirken, yaşlı adamın düşerek başını yere vurma sonucu yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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