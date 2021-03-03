Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evinde kafasına poşet geçirilip öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Evinde kafasına poşet geçirilip öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

zanlının adliyeye getirilmesi

Akalan İtiraf Katil Zanlısı Cep Telefonu Cinayet 

-olayın arşiv görüntüsü

( BALIKESİR )- Katil zanlısı 2 bin 500 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı- Zanlı cinayeti telefon borcu yüzünden işlemiş BALIKESİR

- Balıkesir'de evinde ölü bulunan Samiha Rashıdian'ın katil zanlısı 2 bin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Altıeylül ilçesinin Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi'nde, bodrum kattaki evinde 2 Şubat tarihinde evinde kafasına poşet geçirilmiş ve boğazında kesik bulunan Samira Rashidian'ın (31) katil zanlısı yakalandı. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık 2 bin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Pourıya Emamifard isimli şahsın (28) olay günü maktulün ikametini gittiğini tespit etti. Cinayet ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, sebebinin ise maktul ve maktulün eşi aracılığı ile satın aldığı cep telefonunun borcunu görüşmek için olay yerine gittiğini, maktulün telefon borcundan hariç kendisinden 5 bin lira para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve bunun sonucunda şahsı boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan zanlı ayrıca kadının ölümünden emin olmak için kafasına poşet geçirdiğini de itiraf etti. İfadesi alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı