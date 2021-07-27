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Evinde hint keneviri yetiştiren şüpheli adliyeye sevk edildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Evinde hint keneviri yetiştiren şüpheli adliyeye sevk edildi

Evinde hint keneviri yetiştiren şüpheli adliyeye sevk edildi

- ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

( BOLU ) BOLU

Operasyon Hint Keneviri Polis Merkezi Altın Gözaltı 


- Bolu’da yaşadığı apartman dairesinde hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu madde imal edildiği evi ve evde yaşayan U.Ö.’yü (21) takibe alan ekipler operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda evde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesinin yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel alan ve düzenekler ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC-HFV-
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