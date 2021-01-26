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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Evinde düşerek fenalaştığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

Evinde düşerek fenalaştığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

olayın gerçekleştiği sokak ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da evinde düşerek fenalaştığı ileri sürülen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Dervişler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve çocukları evde bulunmayan, 53 yaşında olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Vahap Murat D. gece saatlerinde beraberinde 25'li yaşlarda bir gençle birlikte ikametine geldi. Bir süre sonra beraberindeki genç Vahap Murat D.'nin evin içerisinde düşerek fenalaştığını belirterek komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri olayın gerçekleştiği daire de inceleme yaparken, olay esnasında Vahap Murat D.'nin yanında bulunan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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