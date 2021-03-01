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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Evinde düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

- Evinde düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Evden görüntüler

Acil Servis Hastane 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Apartmandan görüntüler
-Bina sakinlerinden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde düşen 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Şerife K. (32) iddiaya göre evde düştü. Yaralanan kadın ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Şerife K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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