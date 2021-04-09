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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Ürün’ün evinin içinden görüntü

Adli Tıp Cenaze Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu Cinayet 

-Evinin içinden detay
-Evin dış görüntüsü
-Ambulans ve polis araçları
-Olayı duyup gelenler
-Koncuk’un olayı anlatması

( ADANA )-Adana’da yalnız yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan adamın cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı ADANA

- Adana’da yalnız yaşayan bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 sokaktaki 4 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşanan ve tek yaşayan Ertan Ürün’den (55) Mersin’de yaşayan ağabeyi Ata Ürün 4 gündür haber alamadı. Bu nedenle Ürün kardeşinin komşusu Mecit Koncuk’u arayarak, “Kardeşimden haber alamıyorum evine gidip bakabilir misin” dedi.
Bunun üzerini Koncuk eve gidip zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Koncuk, Ürün’ün başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis de kapıyı açtıramayınca itfaiye ekipleri gelip kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri Ürün’ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ürün’ün vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Ayrıca Ürün’ün birkaç gün önce bıçaklandığı belirlendi. Ürün’ün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise evde inceleme başlattı. Polis öncelikle evden bir şey çalınıp çalınmadığına bakıp, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini çözmek iç in kapsamlı çalışma başlattı.
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