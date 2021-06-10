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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evinde 3 çeşit uyuşturucu ele geçen kadın adliyeye sevk edildi

Evinde 3 çeşit uyuşturucu ele geçen kadın adliyeye sevk edildi

Meryem Uzun'un polis aracından inmesi

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Bayan polisinin yanında yüzünü kapatarak yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü
-Kadının evinde ele geçen uyuşturucuların fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da evinde 3 çeşit uyuşturucu madde ele geçen ve uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 37 yaşındaki kadın, adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 37 yaşındaki M.U. adlı kadının ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 90,01 gram metamfetamin maddesi, 50 adet ecstasy hap, 0,38 gram esrar maddesi, 4,73 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 kök dişi Hint keneviri ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.U. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-
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