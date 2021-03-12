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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı

Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı

Olay yerinden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Polis Yangına Müdahale 


- Eskişehir’de bir evin garajında bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı. Edinilen bilgilere göre, Gazi Paşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evin yanında yapılmış garajda bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında garaj ve panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibinin evinde ise maddi hasar meydan geldi. Yoğun dumandan etkilenen araç sahibi İmdat S. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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