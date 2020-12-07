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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Evin temelinde çıkan 'tarihi yapı' merak konusu oldu

Evin temelinde çıkan 'tarihi yapı' merak konusu oldu

KAZIDAN DETAYLAR

-VATANDAŞLARDAN DETAYLAR
-ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİ
-FARKLI AÇILAR

( BURSA ) Evin temelinde çıkan "tarihi yapı" merak konusu oldu- Oda mezarı olduğu iddia edilen eser, mavi branda ile kapatıldı BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, temel kazarken karşısına çıkan tarihi eseri görünce şok oldu. Görevlilerin üzerini örttüğü yapı, çevredekiler tarafından merak konusu oldu. İznik ilçesinde bir evin temelinde tarihi esere rastlandı. Oda mezarı olduğu iddia edilen eserin güvenlik görevliler ve arkeologlar tarafından üzeri örtüldü. İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağını araştırıyor. İlçenin gündemi haline gelen tarihi eseri etrafta toplanan vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. (MB-MŞ)
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