Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan nine polisi alarma geçirdi

-Polis ve 112 ekiplerinin branda açması.

-Olay yerinden sıcak görüntü.

-ekiplerin yaşlı teyzeye uyarıları.

-Yaşlı teyzenin zorlanarak içeri alınması

-Komşusu Mehmet Turan’ın açıklaması



( BURDUR )- Alzheimer hastası yaşlı kadın, son anda kızı tarafından pencereden içeri çekildi BURDUR



- Burdur’da alzheimer hastası olduğu öğrenilen 88 yaşındaki nine, birinci kattaki evin penceresinden klima ünitesinin üzerine çıkınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Belediye ekipleri tarafından pencerenin altına branda açılırken yaşlı teyze durumu fark eden kızı tarafından pencereden içeri alındı. Olay Burdur Merkez Burç mahallesi Özlem evler 2. Kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 88 yaşındaki Yaşar Gökmen pencereden evin dış duvarına bağlı klima ünitesinin üzerine çıktı. Yaşlı kadını ilk gören karşı binadaki komşuları hemen itfaiye ve polisi aradı. Verilen adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaşlı kadının düşme ihtimaline karşılık pencerenin altına hemen branda açılırken durumu fark eden yaşlı kadının kızı itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan annesini pencereden içeri çekmeyi başardı. Yaşar Gökmen’in evde kızı ile birlikte yaşadığı alzheimer hastası olduğu, kızının lavaboya gittiği kısa süre içinde pencereyi açıp klima ünitesinin üzerine çıktığı öğrenildi. (AK-



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