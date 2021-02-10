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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evin odasını iklimlendirip uyuşturucu serasına çevirmişler

Evin odasını iklimlendirip uyuşturucu serasına çevirmişler

Uyuşturucu yetiştirilen odadan detay

( ZONGULDAK )- Operasyonda bir şüpheli tutuklanırken, doktor ve diğer şüpheli serbest bırakıldı ZONGULDAK

Hint Keneviri Uyuşturucu Işık Düzeneği Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Zonguldak Alaplı ilçesinde polis ekipleri, boş bir dairede sera düzeneğiyle 70 kök hint keneviri ile 233 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen B.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Zonguldak ceza evine gönderildi. Olayda gözaltına alınan doktor ile serbest bırakıldı. Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. İlçedeki mahallede boş dairenin odasının iklimlendirilmiş halde seraya çevrildiğini öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında odası seraya çevrilmiş evde 70 kök hint keneviri ile 233 gram uyuşturucu madde ile ayrıca bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak adına bulundurulan 40 Litre sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, fan, buhar makinesi, ısı ve nem ölçer, oynar başlıklı kamera ele geçirildi. Operasyonda, içlerinde doktor olduğu öğrenilen A.A.K ile S.C serbest kalırken evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen B.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Öte yandan olaya karışan doktorun açığa alındığı öğrenildi. (EY-OA-
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