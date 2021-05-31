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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evin istinat duvarına giren yılan korkuttu

Evin istinat duvarına giren yılan korkuttu

İtfaiyenin yılanı çıkarmaya çalışması

Kamera İstinat Duvarı Doğal Yaşam Alanı Cep Telefonu Kışla 

-Yılanın çıkarılması
-Yılanın araziye bırakılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir evin istinat duvarındaki yılan itfaiye tarafından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Uzunoluk Caddesi üzerindeki bir evin istinat duvarında yılan olduğunu gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, ellerindeki ekipmanlarla yaklaşık bir metrelik yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasındaki yılanı yakalama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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