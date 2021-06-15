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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Evin çatısını uyuşturucu serasına çevirdi, Jandarma'ya yakalandı

Evin çatısını uyuşturucu serasına çevirdi, Jandarma'ya yakalandı

jandarma ekipleri tarafından operasyon sırasında çekilmiş ekili Hint keneviri görüntüleri,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Uyuşturucu Taciri Jandarma Uyuşturucu Akalan Harekete Geç 


- Gaziantep’te bir evin çatısında esrar yetiştiren uyuşturucu tacirinin evine baskın düzenleyen Jandarma ekipleri 50 kök kenevir ele geçirdi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu kapsamdan çalışmalarına devam eden Jandarma ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri adreste yaptığı aramada evin çatı bölümünde saksılarda yetiştirilen 50 kök kenevir ile 50 gram esrar ele geçirdi. Operasyon sonucu Ö.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (SVY-
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